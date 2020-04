Animal Crossing New Horizons: come guadagnare Stelline con le Rape

Comprare e rivendere le rape in Animal Crossing: New Horizons può essere un'attività molto remunerativa. In questa mini-guida vi spieghiamo come acquistare le rape nel nuovo life simulator di Nintendo, e come rivenderle per guadagnare il maggior numero possibile di stelline.

Ve lo abbiamo già detto nella nostra guida alle 10 cose da fare ogni giorno in Animal Crossing New Horizons: comprare e rivendere le rape può farvi guadagnare una buona quantità di stelline. Di seguito vi daremo tutte le indicazioni necessarie da seguire per massimizzare il guadagno ottenibile con la compravendita di rape.

Dove e quando ottenere le rape

L'unico modo per procurarsi le rape in Animal Crossing: New Horizons è quello di acquistarle da Brunella, un NPC che appare solo la domenica dalle 05:00 del mattino fino alle 12:00. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, tutto quello che dovete fare è parlare con Brunella e chiederle di vendervi le rape.

Quanto può variare il prezzo di acquisto delle rape?

Brunella venderà le rape solo in blocchi da 10 unità, a un prezzo che può variare di settimana in settimana dalle 90 alle 110 stelline. Non c'è un limite al numero di rape che potete acquistare. Se volete acquistare rape in grande quantità, tuttavia, vi consigliamo di farlo quando il prezzo è fissato a 90 stelline.

Come vendere le rape

Una volta che avete acquistato le rape, avrete l'opportunità di venderle fino al sabato successivo a Mirco e Marco. Nel corso della settimana, il prezzo di vendita delle rape può variare di giorno in giorno, sia al rialzo che al ribasso. In rari casi, addirittura, sarà possibile vendere un pacco di rape anche oltre le 300 stelline, con un guadagno molto significativo rispetto al prezzo di acquisto.

Quando vendere le rape per massimizzare il guadagno

A questo punto sorge spontanea una domanda: quando conviene vendere le rape? La risposta a questa domanda dipende da come varia il valore di mercato di questo ortaggio.

Il prezzo delle rape varierà ogni giorno, due volte al giorno (la mattina e il pomeriggio), seguendo uno di questi pattern:

Super crescita

Questo è il pattern più conveniente, e inizia con un leggero ribasso nei primi due giorni per poi assistere a un brusco rialzo il terzo giorno, seguendo uno schema del genere:

Lunedì mattina: 92 stelline

Lunedì pomeriggio: 88 stelline

Martedì mattina: 83 stelline

Martedì pomeriggio: 76 stelline

Mercoledì mattina: 134 stelline

Mercoledì pomeriggio: 387 stelline

In questo caso non ci sarà un quarto rialzo, e vi converrà vendere le vostre rape proprio mercoledì pomeriggio.

Decrescente

Nel pattern decrescente il prezzo continua a scendere giorno dopo giorno di 5/10 stelle, seguendo uno schema del genere:

Lunedì mattina: 90 stelline

Lunedì pomeriggio: 85 stelline

Martedì mattina: 80 stelline

Martedì pomeriggio: 72 stelline

Mercoledì mattina: 70 stelline

Mercoledì pomeriggio: 65 stelline

Giovedì mattina: 60 stelline

Giovedì pomeriggio: 53 stelline

Si tratta dello scenario peggiore, e in questo caso bisogna disfarsi delle rape al più presto oppure provare a venderle in un'altra isola, dove potreste trovare delle quotazioni migliori.

Crescente

Questo pattern parte come quello decrescente per poi iniziare a salire. Ci saranno in tutto 3 rialzi consecutivi di 20/40 stelline, e per massimizzare il guadagno bisogna vendere al quarto giorno, vale a dire due giorni dopo il primo rialzo.

Casuale

Il pattern casuale è completamente imprevedibile, in quanto i prezzi possono variare di giorno in giorno senza un filo logico. Ad ogni modo, avrete la certezza di trovarvi nel pattern casuale dopo 3 giorni, quando l'andamento dei prezzi non avrà seguito nessuno degli schemi precedenti. In questo caso, vendete non appena vi verrà proposto un prezzo superiore alla quantità di stelline che avete sborsato per acquistare le rape.

Cosa fare con le rape marce?

Se per un motivo o per l'altro vi restano delle rape marce invendute, non disperate: potete comunque sfruttarle! Come? Lasciandole sul terreno per attirare mosche e scarafaggi, alcuni degli insetti di Animal Crossing New Horizons che è possibile catturare e rivendere. Tutto quello che dovete fare è lasciar cadere le rape marce per terra, e aspettare finché non arrivano gli insetti.