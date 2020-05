Animal Crossing New Horizons: come diventare migliori amici degli abitanti dell'isola

Dopo avervi spiegato come cacciare gli abitanti dell'isola, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi spieghiamo come aumentare il grado di amicizia con gli abitanti, in modo da diventare migliori amici e ricevere un regalo da parte loro.

In Animal Crossing: New Horizons esiste un grado di amicizia nascosto tra il giocatore e gli abitanti dell'isola. Grazie al lavoro svolto dai dataminer, nello specifico, è stato scoperto che il livello di amicizia è quantificato da un parametro numerico che varia tra 0 e 255.

Raggiungere il massimo grado di amicizia con un abitante dell'isola vi farà diventare "migliori amici" di quest'ultimo. Cosa succede quando si diventa migliori amici di un abitante in Animal Crossing: New Horizons?

Per celebrare questo speciale rapporto, gli abitanti con cui diventate migliori amici vi regaleranno una loro fotografia che potrete piazzare come oggetto di arredo all'interno della vostra casa.

Come diventare migliori amici con gli abitanti di Animal Crossing: New Horizons

Come si fa a diventare migliori amici di un abitante dell'isola di Animal Crossing: New Horizons?

Il modo migliore per aumentare il grado di amicizia con un abitante è fargli dei regali. Per ciascun NPC i doni possono essere fatti una sola volta al giorno, e vi permettono di guadagnare i seguenti punti:

Regalando mobili si guadagnano 4 punti di amicizia

si guadagnano 4 punti di amicizia Regalando vestiti di particolare gradimento per l'abitante si guadagnano 3 punti di amicizia

Regalare vestiti sembra dunque l'opzione migliore, dato che rispetto ai mobili sono più economici. Se vi state domandando come capire quali sono i vestiti di particolare gradimento per ogni abitante dell'isola, vi basta visitare il sito nookplaza.net. Dalla schermata principale vi basta cliccare sulla finestra "villager gifts" e selezionare l'abitante di vostro interesse, per il quale vi saranno forniti le tipologie di abito e i colori di suo gradimento.



In generale, altre attività che aiutano a incrementare il grado di amicizia con gli abitanti includono il parlare con loro, acquistare i loro oggetti e interagire con essi in modo amichevole.