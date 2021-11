Animal Crossing New Horizons 2.0: come ottenere le nuove acconciature

Con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento gratuito, Animal Crossing New Horizons ha dato il benvenuto a numerose novità interessanti. Affiancate ai contenuti del DLC Happy Home Paradise, troviamo anche undici acconciature introdotte per l’occasione. Ecco dove si trovano e come ottenerle tutte.

I passaggi da seguire sono molto semplici e richiedono soltanto piccoli investimenti in termini di tempo e denaro: il primo set di capigliature (i migliori 4 tagli favolosi) può essere acquistato in direttissima spendendo 1200 Miglia di Nook, presso il Punto Nook, all’interno del Centro Servizi. Le restanti pettinature possono invece essere ottenute rivolgendosi a Bigodina sull’Isola Fiorilio dopo aver finanziato almeno un negozo tra quelli presenti in zona.

Ogni giorno Bigodina vi proporrà un nuovo taglio all’ultima moda per un totale di sette stili diversi da sbloccare grazie ai suoi servizi. Una volta ottenuti tutti i nuovi elementi cosmetici, utili a personalizzare il vostro avatar virtuale all’interno dell’esclusiva per Nintendo Switch, vi basterà interagire con uno specchio piazzato in precedenza e selezionare l’alternativa che più vi si addice, potendo così sfoggiare il vostro look unico e speciale durante la vostra partita.

Questa è solo una delle molte novità introdotte con l’update 2.0 di Animal Crossing New Horizons, che offre tante altre sorprese da scoprire. Nel frattempo vi spieghiamo anche il modo per aumentare gli slot del deposito in Animal Crossing New Horizon.