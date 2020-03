Animal Crossing New Horizons: come ottenere l'Ascia d'Oro

In Animal Crossing New Horizons è possibile costruire gli strumenti dorati, oggetti molto più resistenti delle controparti normali. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere l'ascia d'oro all'interno del nuovo gestionale di Nintendo.

In base alla loro qualità, gli strumenti disponibili in Animal Crossing New Horizons sono più o meno resistenti nel tempo. Gli strumenti d'oro, in particolare, sono i più resistenti in assoluto. Vediamo cosa bisogna fare per costruire e ottenere l'ascia d'oro.

Come ottenere il progetto dell'Ascia d'Oro in Animal Crossing New Horizons

Prima di costruire l'ascia d'oro è necessario sbloccare il progetto che permette di realizzarla. Per sbloccare questo progetto dovete rompere in tutto 100 asce, semplicemente utilizzandole fino a quando non si consumano del tutto. Il modo più conveniente per farlo è acquistare l'ascia più economica possibile (a tal proposito, se siete a corto di finanze leggete le nostre guide che vi spiegano come guadagnare le Miglia di Nook e come piantare gli alberi di stelline), usarla fino a romperla e ripetere l'operazione finché non avrete rotto in tutto 100 asce.

Come costruire l'Ascia d'Oro in Animal Crossing New Horizons

Dopo aver sbloccato il progetto, per costruire l'ascia d'oro vi basta andare in un banco da lavoro. Le risorse richieste sono semplicemente due: un'ascia normale e una pepita d'oro, quest'ultima ottenibile spaccando le rocce, attività che vi consigliamo di seguire insieme alle 10 cose da fare ogni giorno in Animal Crossing New Horizons.

Voi siete già riusciti a ottenere l'ascia d'oro? Fatecelo sapere nei commenti.