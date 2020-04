Animal Crossing New Horizons: come ottenere i Frammenti di Stella e la Bacchetta Magica

I frammenti di stella sono dei materiali essenziali per costruire le bacchette magiche in Animal Crossing New Horizons. In questa mini-guida vi spieghiamo come, dove e quando è possibile ottenere tutti i frammenti di stella del gioco, inclusi quelli legati alle varie costellazioni.

Tutto ha inizio quando Celeste il Gufo arriva nella vostra isola, donandovi il progetto della bacchetta magica, un particolare strumento che permette di cambiare istantaneamente i vestiti del vostro personaggio.

Per costruire la bacchetta magica sono necessari i seguenti oggetti:

3 frammenti di stella

1 frammento di stella grande

Per procurarsi questi frammenti è necessario esprimere dei desideri alle stelle cadenti. Vediamo come fare.

Come esprimere desideri alle Stelle Cadenti

I desideri possono essere espressi durante le sere limpide e luminose, quando lo stesso Celeste il Gufo verrà a farvi visita vagando per l'isola. In queste particolari serate non vi resta che osservare la volta celeste (alzando la levetta destra), meglio ancora da un punto in cui è possibile avere un'ampia visione del cielo notturno.

A questo punto non vi resta che rimanere in attesa delle stelle cadenti, e premere il tasto A ogni volta che ne passa una per esprimere un desiderio, come mostrato nel video riportato in cima. Visto che le stelle viaggiano in gruppi, continuate a gironzolare per qualche minuto alla ricerca di nuovi desideri da esprimere finché è possibile.

Come e dove raccogliere i Frammenti di Stella

Dopo aver espresso i vostri desideri alle stelle cadenti, assicuratevi di raccogliere i frammenti di stella la mattina dopo. Li troverete in spiaggia, sul bagnasciuga in riva al mare. Ricordiamo che i frammenti di stella possono essere di tre tipi:

Frammento di stella

Frammento di stella grande

Frammento di costellazione

Come e quando ottenere i Frammenti di Costellazione

Il tipo di frammento di costellazione ottenuto dipenderà dal segno zodiacale attualmente attivo nel mondo di gioco. Il segno zodiacale attivo, a sua volta, dipenderà dal particolare periodo dell'anno e sarà uguale sia per l'emisfero nord che per quello sud, secondo il seguente schema:

Capricorno - dal 22 dicembre al 19 gennaio

- dal 22 dicembre al 19 gennaio Acquario - dal 20 gennaio al 18 febbraio

- dal 20 gennaio al 18 febbraio Pesci - dal 19 febbraio al 20 marzo

- dal 19 febbraio al 20 marzo Ariete - dal 21 marzo al 19 aprile

- dal 21 marzo al 19 aprile Toro - dal 20 aprile al 20 maggio

- dal 20 aprile al 20 maggio Gemelli - dal 21 maggio al 20 giugno

- dal 21 maggio al 20 giugno Cancro - dal 21 giugno al 22 luglio

- dal 21 giugno al 22 luglio Leone - dal 23 luglio al 22 agosto

- dal 23 luglio al 22 agosto Vergine - dal 23 agosto al 22 settembre

- dal 23 agosto al 22 settembre Bilancia - dal 23 settembre al 22 ottobre

- dal 23 settembre al 22 ottobre Scorpione - dal 23 ottobre al 21 novembre

- dal 23 ottobre al 21 novembre Sagittario - 22 novembre al 21 dicembre

I frammenti di costellazione restano degli oggetti rari, e sono dei materiali fondamentali per costruire alcuni dei progetti che vi saranno forniti da Celeste il Gufo. Cercate dunque di ottenerli e tenerli da parte! A tal proposito, se avete bisogno di spazio extra nelle vostre tasche può esservi di aiuto sapere come espandere l'inventario in Animal Crossing New Horizons.

Se invece avete bisogno di altri consigli per godervi al massimo il nuovo life simulator di Nintendo, non dimenticate di consultare la nostra guida turistica di Animal Crossing New Horizons, dove vi aiutiamo a tener traccia di tutte le meraviglie dell'isola.