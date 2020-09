Animal Crossing New Horizons: come ottenere le Ghiande

Con l’arrivo dell’autunno nell’emisfero settentrionale di Animal Crossing New Horizons, nuove ricette diventeranno disponibili, permettendovi di creare nuovi oggetti tipici della stagione attuale. In questa guida vi spiegheremo come raccogliere le ghiande, risorse fondamentali per la creazione di molti nuovi oggetti.

Innanzitutto, vogliamo precisare che le ghiande, così come le pigne e le nuove ricette, saranno disponibili soltanto durante la stagione autunnale, che su Animal Crossing dura dal 1 settembre al 30 novembre per l’emisfero settentrionale, e dal 1 marzo al 31 maggio per l’emisfero boreale.

Durante questo periodo, le ghiande possono essere trovate su tutti gli alberi a legno duro della vostra isola, siano essi da frutto oppure semplici, la cosa non farà alcuna differenza sulle vostre possibilità di trovare quello che cercate. Per far cadere a terra una ghianda, in modo da poterla poi raccogliere, non dovrete fare altro che avvicinarvi all’albero e scuoterlo, premendo il tasto A; non tutte le volte una ghianda cadrà, quindi potreste essere costretti a ripetere per qualche volta il procedimento, ma non temete: prima o poi una ghianda dovrebbe cadere da qualunque albero a legno duro dell’isola, insieme ai classici bastoncini.

Le ricette fai-da-te della stagione autunnale possono essere trovate abbattendo i palloncini sparsi per l’isola, raccogliendo le bottiglie arenate sulle spiagge, oppure grazie ai regali che vi faranno di tanto in tanto gli altri abitanti dell’isola. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per raccogliere le Pigne. Avete già dato un'occhiata alla lista di nuovi pesci, insetti e creature marine introdotti con l'aggiornamento di settembre?