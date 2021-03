Animal Crossing New Horizons: come ottenere gli oggetti di Super Mario

Come parte dei canonici festeggiamenti per la ricorrenza dell’anniversario del personaggio di Mario, che cade esattamente il 10 marzo di ogni anno, Nintendo ha deciso di introdurre tramite l’ultimo aggiornamento alcuni eventi di Super Mario in Animal Crossing New Horizons.

Effettuando l'aggiornamento di Super Mario per Animal Crossing New Horizons avrete infatti la possibilità di completare una missione speciale dedicata proprio all'idraulico più famoso dell'universo videoludico, tramite la quale sbloccherete una serie di oggetti e progetti a tema Super Mario da non farsi scappare assolutamente per personalizzare ancora di più il mondo di New Horizons.

Per accedere all'evento speciale dedicato a Super Mario assicuratevi di aver aggiornato il gioco all'ultima versione disponibile, dopodiché andate a dormire in un letto e scegliete l'opzione di sognare. A questo punto incontrerete Luna, il personaggio che vive nel mondo dei sogni e che vi permetterà di viaggiare su altre isole. Parlando con lei dovrete scegliere l'opzione di inserire un Codice Isola, dopodiché dovrete inserire questo codice: DA-6382-1459-4417, grazie al quale verrete trasportati sull'isola ufficiale di Nintendo.



Una volta arrivati sull'isola la vostra missione potrà dirsi completata, e su di essa potrete trovare gli oggetti speciali dell'evento e le risorse necessarie per sbloccarne i progetti e costruirli anche sulla vostra isola di Animal Crossing New Horizons.