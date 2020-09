Animal Crossing New Horizons: ecco come raccogliere le Pigne

Ogni nuova stagione di Animal Crossing New Horizons porta con sé numerosi nuovi oggetti da raccogliere, collezionare e creare. Con l’arrivo dell’autunno nell’emisfero settentrionale, le pigne diventeranno una delle risorse più richieste per la creazione di nuovi oggetti: ecco dove trovarle.

Le pigne sono piuttosto comuni all’interno delle isole che sono entrate nel periodo autunnale (l’unica stagione in cui possono essere trovate e raccolte), che dura dal 1 settembre al 30 novembre nell’emisfero settentrionale, e dal 1 marzo al 31 maggio nell’emisfero boreale.

Per trovare le pigne, dovrete innanzitutto cercare alcuni alberi di cedro all’interno della vostra isola: questi alberi dal grosso tronco sono facilmente riconoscibili grazie alla loro altezza e alle caratteristiche foglie allungate di colore molto scuro, che li fanno assomigliare vagamente ad alberi di Natale. Dopo aver trovato uno di questi alberi, di cui comunque potete vedere un esempio nell’immagine di copertina di questa guida, avvicinatevi al tronco e premete il tasto A per scuoterlo e cercare di far cadere qualche pigna a terra. Questo potrebbe non succedere sempre, quindi potreste aver bisogno di scuotere l’albero più volte prima di ottenere il risultato desiderato; scuotendo i cedri otterrete anche i classici rametti, che possono sempre essere utili per creare una moltitudine di oggetti.

Le pigne sono risorse fondamentali per la creare di molte delle nuove ricette fai-da-te della stagione autunnale, che potrete trovare scoppiando i palloncini trovati girovagando per l’isola, all’interno delle bottiglie rinvenute sulle spiagge, oppure attraverso i regali che vi faranno gli abitanti della vostra isola. Vi serviranno molte pigne per creare tutti i nuovi oggetti introdotti con il nuovo aggiornamento, quindi vi consigliamo di iniziare subito a scuotere i cedri.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per ottenere il Canestro da Vendemmia. Avete già dato un'occhiata alla lista di insetti, pesci e creature marine di settembre?