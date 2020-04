Animal Crossing New Horizons: come ottenere tutti gli Strumenti d'Oro

Gli strumenti d'oro di Animal Crossing: New Horizons si distinguono dalle altre versioni per essere le più resistenti e durature in assoluto. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare e costruire l'ascia, la fionda, la canna, l'annaffiatoio, la rete e la pala d'oro nel gioco.

Per ottenere uno strumento d'oro bisogna prima di tutto sbloccare il progetto che vi permette di costruirlo. Dopo averlo ottenuto, non vi resta che recarvi a un banco da lavoro e impiegare le risorse richieste per la costruzione.

Per costruire uno strumento vi verrà richiesto di usare uno strumento normale della stessa categoria e una pepita d'oro. Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida alle 10 cose da fare ogni giorno in Animal Crossing: New Horizons, le pepite d'oro possono essere trovate ogni giorno spaccando le rocce presenti nell'isola.

Di seguito vi spieghiamo come ottenere i progetti di tutti gli strumenti d'oro presenti nel nuovo life simulator di Nintendo.

Come ottenere l'Ascia d'Oro

Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida per ottenere l'ascia d'oro, il progetto di questo strumento d'oro verrà sbloccato una volta che avrete rotto 100 asce normali.

Come ottenere la Fionda d'Oro

Per ottenere il progetto della fionda d'oro dovete far esplodere 300 palloncini. Dopo aver raggiunto questo obiettivo, sollevate lo sguardo al cielo per notare la presenza di un palloncino d'oro. Colpitelo per far cadere a terra il progetto della fionda.

Come ottenere la Canna da Pesca d'Oro

In questo caso dovete pescare tutti e 80 i pesci presenti nel mondo di gioco. Per sapere come fare, potete consultare la nostra guida ai pesci di Animal Crossing: New Horizons. Riceverete il progetto della canna da pesca d'oro per e-mail, il giorno dopo che avrete pescato l'ultimo pesce.

Come ottenere la Rete d'Oro

Similmente alla canna da pesca, il progetto della rete d'oro si ottiene dopo aver catturato tutti e 80 gli insetti presenti nel mondo di gioco. Per sapere come fare, vi rimandiamo alla nostra guida agli insetti di Animal Crossing: New Horizons. Controllate la posta elettronica il giorno dopo aver catturato l'ultimo insetto.

Come ottenere l'Annaffiatoio d'Oro

Raggiungete la valutazione 5 stelle nella vostra isola, aiutandovi con i consigli utili della nostra guida di Animal Crossing: New Horizons con trucchi e suggerimenti per vivere al meglio nell'isola. Dopo aver raggiunto l'obiettivo, Isabelle vi premierà donandovi il progetto dell'annaffiatoio d'oro.

Come ottenere la Pala d'Oro

Per ottenere il progetto della pala d'oro, infine, dovrete incontrare Gulliver sulla vostra isola e aiutarlo con il suo NookPhone rotto 30 volte. Potete incontrare Gulliver casualmente quando si lava sulla tua spiaggia e lo svegliate.