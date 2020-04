Animal Crossing New Horizons: come pescare il Macropinna

Dopo avervi spiegato come pescare la Trota Dorata, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi spieghiamo dove e quando pescare il Macropinna, il raro pesce dalla testa trasparente che può vantare un valore di 15.000 stelline.

Dato il suo valore di mercato non indifferente, catturare quanti più Macropinna possibili vi aiuterà a riempire le vostre tasche. Se vi state domandando dove e quando è possibile pescare la Trota d'Oro, ve lo spieghiamo di seguito.

Dove e quando pescare il Macropinna in Animal Crossing New Horizons

Al contrario di molti pesci di Animal Crossing New Horizons, il Macropinna può essere pescato in tutti i periodi dell'anno, quindi 12 mesi su 12 (sia nell'emisfero nord che in quello sud).

Nello specifico, il Macropinna può essere pescato secondo i seguenti parametri:

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo: 15.000 stelline

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, il Micropinna può essere pescata solo in riva al mare, esclusivamente tra le 21:00 e le 04:00, dunque durante le ore serale e notturne. Per facilitare le cose potete usare dell'esca per attirare il pesce, proprio come mostrato nel video.

Se invece vi state domando come procurarvi gli altri pesci, vi rimandiamo alla nostra guida completa che vi spiega come pescare tutti i pesci di Animal Crossing: New Horizons.