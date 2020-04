Animal Crossing New Horizons: come pescare i Pesci Rari da 15000 stelline

In Animal Crossing: New Horizons ci sono alcuni pesci rari come la Trota d'Oro che hanno un valore di ben 15.000 stelline. In questa mini-guida vi spieghiamo dove, quando è come pescarli tutti nel corso dell'anno.

Sono in tutto sei i pesci rari di Animal Crossing: New Horizons che possono vantare un valore commerciale di ben 15.000 stelline, un gruzzoletto niente male che può aiutarvi a rinfoltire le vostre finanze mentre vi dedicate alla pesca.

Di seguito elenchiamo tutti i pesci rari di Animal Crossing: New Horizons, spiegandovi dove, come e quando è possibile pescarli nell'emisfero nord o in quello sud.

Trota dorata

Quando: marzo-maggio, settembre-novembre (emisfero nord), settembre-novembre, marzo-maggio (emisfero sud)

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Taimen

Quando: dicembre-marzo (emisfero nord), giugno-settembre (emisfero sud)

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Corifena

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 04:00 - 21:00

Grande Squalo Bianco

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 16:00 - 09:00

Macropinna

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 21:00 - 04:00

Celacanto

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare (giorni piovosi)

Orario: tutto il giorno

Se giocate seguendo il calendario reale, dunque, dovrete attendere il periodo giusto in base all'emisfero in cui vi trovate. In alternativa, come spiegato nella nostra guida ai viaggi nel tempo, ricordiamo che in Animal Crossing New Horizons è possibile modificare la data e l'orario di sistema della console Nintendo per effettuare dei balzi temporali nel gioco.

Se invece siete interessati agli altri pesci, magari con l'obiettivo di catturarli tutti, vi rimandiamo alla nostra guida ai pesci di Animal Crossing: New Horizons.