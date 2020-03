Animal Crossing New Horizons: come pescare gli Squali

Gli oceani di Animal Crossing New Horizons sono popolati anche dagli squali: troviamo lo squalo Pristiophoridae, lo squalo Martello, il grande squalo Bianco e persino lo squalo Balena. In questa mini-guida vi spieghiamo come pescarli tutti.

Gli squali possono essere pescati normalmente come tutti gli altri pesci. Li potete trovare nell'oceano, saranno immediatamente riconoscibili grazie alla loro sagoma che può essere intravista attraverso l'acqua. Appena vedete un'ombra a forma di squalo, con l'inconfondibile pinna che li caratterizza, affrettatevi a catturarli!

Ci sono quattro tipi di squali in Animal Crossing New Horizons: Pristiophoridae, Martello, Bianco e Balena. Ciascuno di essi può essere avvistato nell'oceano in un determinato periodo dell'anno e a una certa ora, in base al fatto che vi troviate nell'emisfero sud o in quello nord.

Come pescare lo squalo Pristiophoridae

Fate attenzione a questo tipo di squalo. Normalmente dovete preoccuparvi dei denti all'interno della bocca degli squali, ma in questo caso dovrete preoccuparvi di quelli all'esterno!

Stagione: Dicembre-Marzo (emisfero sud), Giugno-Settembre (emisfero nord)

Orario: 16:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 12.000

Come pescare lo squalo Martello

Non è possibile craftare martelli in Animal Crossing New Horizons, ma forse al loro posto potreste usare questi squali!

Stagione: Dicembre-Marzo (emisfero sud), Giugno-Settembre (emisfero nord)

Orario: 16:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 8.000

Come pescare il grande squalo Bianco

Uno degli squali più terrificanti di sempre può essere catturato anche in Animal Crossing New Horizons. È anche quello di maggior valore, quindi cercate sempre di catturarlo quando possibile.

Stagione: Dicembre-Marzo (emisfero sud), Giugno-Settembre (emisfero nord)

Orario: 16:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 15.000

Come pescare lo squalo Balena

Lo squalo Balena è il pesce più grande dell'intero ecosistema marino del gioco. Ha anche un ottimo valore di mercato, quindi non lasciatevelo sfuggire.

Stagione: Dicembre-Marzo (emisfero sud), Giugno-Settembre (emisfero nord)

Orario: Tutto il giorno

Prezzo di vendita: 13.000

Tra un'attività e l'altra, dunque, quando vi dedicate alle attività di pesca non trascurate mai la possibilità di imbattervi negli squali, ed eventualmente pescarli. Se le vostre tasche non sono spaziose a sufficienza, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come espandere l'inventario.

Se avete bisogno di altri consigli per il nuovo gestionale di Nintendo, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo proposto una mini-guida molto utile con le 10 cose da fare ogni giorno in Animal Crossing New Horizons.