Animal Crossing New Horizons: come pescare il Taimen

Dopo avervi mostrato come pescare gli squali, in questa mini-guida di Animal Crossing New Horizons vi spieghiamo come e quando pescare il Taimen, uno dei pesci più rari e preziosi del nuovo life simulator di Nintendo.

Il Taimen è uno dei pesci più ambiti dai giocatori di Animal Crossing New Horizons. Ha un valore di 15.000 stelline, motivo per cui catturarne più esemplari può aiutarvi ad accumulare un bel gruzzoletto qualora decidiate di venderli.

Se vi state domandando dove e quando è possibile pescare il Taimen, ve lo spieghiamo di seguito.

Dove e quando pescare il Taimen in Animal Crossing New Horizons

Come tutti i pesci di Animal Crossing New Horizons, anche il Taimen può essere pescato solo in un particolare periodo dell'anno (che varia in base all'emisfero in cui vi trovate), e in un determinato punto di pesca.

Nello specifico, il Taimen può essere pescato secondo i seguenti parametri:

Quando: dicembre-marzo (emisfero nord), giugno-settembre (emisfero sud)

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Se giocate seguendo il calendario reale, dunque, dovrete attendere il periodo giusto in base all'emisfero in cui vi trovate. In alternativa, come spiegato nella nostra guida ai viaggi nel tempo, ricordiamo che in Animal Crossing New Horizons è possibile modificare la data e l'orario limitandosi a modificare data e ora di sistema del vostro Nintendo Switch.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, il Taimen può essere pescato solo in cima alla scogliera del fiume: munitevi dunque di scala, raggiungete la vetta del fiume e sfoderate la vostra canna da pesca. Per facilitare le cose potete usare dell'esca per attirare il pesce, proprio come mostrato nel filmato.