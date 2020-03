Animal Crossing New Horizons: come piantare gli Alberi di Stelline

Vi immaginate se i soldi potessero crescere dagli alberi? In Animal Crossing New Horizons è possibile, e vi permette di triplicare la quantità di stelline ottenute nel corso dei giorni! In questa mini-guida vi spieghiamo come fare, mostrandovi come piantare gli alberi di stelline.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida alle 10 cose da fare ogni giorno in Animal Crossing New Horizons, ogni 24 ore sull'isola compare un piccolo puntino luminoso sul terreno, in un punto casuale della mappa. Scavando in questo punto potrete estrarre un sacco contenente 1.000 stelline, lasciando un buco sul terreno.

Come piantare gli Alberi di Stelline in Animal Crossing New Horizons

Nel punto in cui avete scavato lascerete un buco nel terreno. A questo punto aprite l'inventario e dividete il vostro bottino complessivo di stelline, in modo da formare un piccolo sacco da 10.000 stelline. Dopodiché, selezionate il sacco da 10.000 stelline e sotterratelo nel buco di prima, come mostrato nel video riportato in cima.

Come triplicare le Stelline in Animal Crossing New Horizons

Dopo aver piantato l'albero di stelline, basterà attendere quattro giorni prima che questo albero cresca del tutto. Una volta cresciuto, potete tornare sul luogo per raccogliere tre sacchi contenenti 10.000 stelline l'uno, per un totale di 30.000 stelline! In questo modo avrete triplicato l'investimento iniziale, ottenendo un guadagno niente male.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di piantare gli alberi delle stelline ogni volta che potete. Se siete alla ricerca di altre attività interessanti e remunerative nell'isola, non dimenticatevi della possibilità di pescare gli squali in Animal Crossing New Horizons.