Animal Crossing New Horizons: come sbloccare la bacchetta magica

Passeggiare osservando il cielo nelle notti stellate di Animal Crossing: New Horizons non è solo rilassante e piacevole, ma è anche necessario per ottenere la Bacchetta Magica, che a sua volta può essere utilizzata per cambiare istantaneamente i vestiti indossati.

Durante le serate in cui il cielo della vostra isola è attraversato dalle stelle cadenti, avrete infatti la possibilità di incontrare un abitante speciale, Celeste il Gufo. Al vostro primo incontro, otterrete il progetto per la Bacchetta Magica, che richiede un totale di 3 Frammenti di Stella normali e un Frammento di Stella grande per essere fabbricata.

Il processo per ottenere i frammenti di stella è semplice, ma dovrete armarvi di pazienza: durante le notti in cui è possibile vedere le stelle cadenti, dovrete uscire all’aperto e concentrarvi nell’osservazione del cielo utilizzando la levetta destra. Ricordatevi di posare ogni attrezzo che avete in mano, e premete il tasto A per esprimere un desiderio quando vedrete passare una stella cadente. Fatto ciò, gironzolate per qualche minuto attraverso l’isola e riprovate da capo, finché non avrete espresso qualche altro desiderio. Ogni desiderio espresso si trasformerà in un frammento di stella, normale o grande, che potrà essere raccolto la mattina successiva lungo la spiaggia dell’isola. Di conseguenza, per poter fabbricare la Bacchetta Magica vi occorreranno un minimo di 4 desideri espressi a 4 stelle diverse, se siete fortunati (il consiglio è di esprimere almeno il doppio dei desideri minimi necessari, in modo da avere più possibilità di ottenere frammenti grandi).

La Bacchetta Stella che avete sbloccato permette di cambiare istantaneamente i vestiti che indossate, semplicemente tenendola in mano: è possibile registrare un totale di 8 abbigliamenti differenti da poter intercambiare a piacimento grazie ai vostri nuovi poteri magici. Per registrare un determinato abbigliamento, non dovrete fare altro che recarvi al vostro guardaroba e selezionare l’opzione dedicata alla modifica dei vestiti della bacchetta: selezionate uno slot e premete A, dopodiché scegliete l’outfit da assegnare allo slot e premete nuovamente A. Per cambiare il vestito equipaggiato, sarà sufficiente equipaggiare la Bacchetta Magica dall’inventario, e tenere premuto il tasto A mentre la tenete in mano: in questo modo potrete scorrere tra i diversi outfit registrati, e scegliere quello che più vi aggrada.

