Animal Crossing New Horizons: come sbloccare i bonus esclusivi da AC Pocket Camp

Animal Crossing New Horizons è ora disponibile su Nintendo Switch e i giocatori che hanno giocato ad Animal Crossing Pocket Camp per iPhone e Android possono riscattare alcuni oggetti esclusivi per il gioco su Switch. Come fare? Vi basterà seguire questi pacchetti.

La prima cosa da fare è assicurarsi di utilizzare lo stesso account Nintendo sia per Animal Crossing New Horizons che per Animal Crossing Pocket Camp, fatto questo vi basterà avviare l'app su smartphone e selezionare la voce MyNintendo, successivamente scegliete "Ordine Speciale Animal Crossing New Horizons" tra le ricompense disponibili. In questo modo otterrete alcuni oggetti per New Horizons e 50 biglietti foglia da usare in Animal Crossing Pocket Camp.

Così facendo otterrete un codice alfanumerico da inserire nel menu riscatta codici sul Nintendo eShop, una volta completata la procedura vi basterà avviare il gioco e accedere al Punto Nook per ottenere gli oggetti, disponibili nel Catalogo Nook.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che su Everyeye.it trovate anche la guida con i trucchi di Animal Crossing New Horizons ed i suggerimenti per guadagnare Miglia di Nook velocemente.