Animal Crossing New Horizons: come sbloccare le canzoni segrete di KK Slider

Tutti conoscono KK Slider, il celebre cane canterino di Animal Crossing che allieta i fan con i suoi concerti. A sorpresa, in Animal Crossing: New Horizons può cantare tre canzoni segrete: vi spieghiamo come sbloccarle, in modo da poterle ascoltare e aggiungere alla vostra collezione.

KK Slider fa visita all'isola dei giocatori ogni sabato, esibendosi in un concerto. Dalla prima volta che lo ascolterete sarete in grado di collezionare i suoi CD musicali, completando così la sua playlist.

Oltre al repertorio "ufficiale", KK Slider può esibirsi in tre canzoni segrete: Arrivederci, Città degli Animali e Gita al volante. Queste canzoni possono essere sbloccate solo in un modo particolare. Se siete curiosi di sapere come fare, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Come sbloccare le canzoni Arrivederci, Città degli Animali e Gita al volante di KK Slider

Per sbloccare le canzoni segrete di KK Slider dovete parlare con il cane, scegliere l'opzione di dialogo "Quella canzone..." e infine scrivere il titolo della canzone segreta che volete sbloccare, assicurandovi di scriverlo correttamente. I titoli in questione sono i seguenti:

Città degli Animali

Gita al Volante

Arrivederci

Dovrete scriverli esattamente in questo modo, stando attenti a non commettere errori. Dopo averlo fatto, KK Slider vi canterà la relativa canzone, brano che da quel momento in poi avrete aggiunto alla vostra collezione delle canzoni di Animal Crossing: New Horizons.

Precisiamo che è possibile sbloccare solo una canzone alla volta, ogni sabato durante le visite di KK Slider, dunque per ottenerle tutte e tre sarà necessario attendere almeno tre settimane. Se siete curiosi di ascoltare i brani in questione, potete guardare il filmato proposto in apertura.