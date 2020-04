Animal Crossing New Horizons: come sbloccare e costruire la Siepe

Fino al 4 maggio i giocatori di Animal Crossing: New Horizons sono invitati alla Giornata della Natura, evento durante il quale è possibile costruire le nuove recinzioni siepe. Per aiutarvi a farlo, in questa guida vi spieghiamo come sbloccare e costruire la siepe nel life simulator di Nintendo.

La siepe è stata aggiunta come parte dell'evento Giornata della Natura, una delle novità introdotte con il corposo aggiornamento 1.2.0 di Animal Crossing: New Horizons.

Le siepi possono essere disposte in blocchi per costruire delle vere e proprie recinzioni. Le siepi vanno prima costruire, e per farlo è necessario sbloccare la relativa ricetta. Vediamo insieme cosa bisogna fare per ottenerla.

Come sbloccare la ricetta della Siepe in Animal Crossing: New Horizons

Per sbloccare la ricetta della siepe dovete andare da Tom Nook e parlare con lui durante la Giornata della Natura. Vi dirà delle nuove sfide da completare ogni giorno in occasione di questo evento, alludendo all'esistenza di una ricompensa.

Dedicatevi alle classiche sfide di Nook, le stesse che potete completare per guadagnare le Miglia di Nook. Tra queste, durante la Giornata della Natura compariranno delle speciali missioni a tema con l'evento, contraddistinte dal colore verde. Queste missioni vi ricompenseranno con una quantità doppia di Miglia di Nook, e dopo averne completata una potete tornare da Tom Nook...il quale vi premierà con la ricetta della siepe!

Aprendo la ricetta, noterete che per costruire la siepe sono necessari i seguenti materiali:

Erbaccia: 10 unità

Ramo: 5 unità

Pietra: 2 unità

Come costruire le Recinzioni Siepe in Animal Crossing: New Horizons

Mettendo insieme i materiali richiesti per la costruzione della siepe produrrete in tutto 10 blocchi di siepe. Questi blocchi possono essere disposti in fila per creare delle recinzioni di siepe, esattamente come visto per le altre tipologie di recinzioni. Voi avete già provato a costruirne qualcuna? Fatecelo sapere nei commenti!