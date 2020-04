Animal Crossing New Horizons: come sbloccare la Galleria d'Arte

L'atteso aggiornamento 1.2.0 di Animal Crossing: New Horizons ha introdotto numerose novità nel gestionale di Nintendo, inclusa la possibilità di espandere il Museo con la Galleria d'Arte. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla incontrando il nuovo visitatore Volpolo.

Per sbloccare la Galleria d'Arte sono necessarie due cose:

Aver scaricato e installato l'aggiornamento 1.0.2 di Animal Crossing: New Horizons.

Aver donato in tutto 60 oggetti (tra pesci, insetti e fossili) al Museo.

A proposito del secondo requisito, potrebbero tornarvi utili le nostre guide che vi spiegano come pescare tutti i pesci e come catturare tutti gli insetti di Animal Crossing: New Horizons. Per quanto riguarda i fossili, invece, ricordiamo che ogni giorno è possibile trovarne quattro. Per ottenerli e raccoglierli bisogna scavare nei punti del terreno contrassegnati con una "X". Attenzione però: vicino al bambù si possono trovare molteplici "X", ma in questo caso però si tratta solo dei germogli. Cercate le quattro "X" altrove, tenendo gli occhi sempre aperti.

Come sbloccare la Galleria d'Arte in Animal Crossing: New Horizons

Dopo aver soddisfatto i due requisiti elencati sopra, recatevi al Museo e parlate con Blatero. Il simpatico gufo vi farà cenno alle opere d'arte, alludendo che presto troveranno spazio nel Museo.

A questo punto, per sbloccare la Galleria d'Arte dovete parlare con Volpolo, il nuovo NPC introdotto con l'aggiornamento 1.0.2 di Animal Crossing: New Horizons. Potrete incontrare questo personaggio a partire dal giorno successivo in cui avete parlato con Blatero.

Il primo incontro con Volpolo avverrà vicino alla piazza centrale. Parlate con lui e acquistate il quadro alla cifra di 4980 stelline. Adesso non vi resta che tornare al Museo e donare l'opera d'arte a Blatero. Anche in questo caso dovrete attendere il giorno successivo: tornate il giorno seguente al Museo, dopo la donazione, e finalmente potrete accedere alla Galleria d'Arte, proprio come mostrato nel video proposto in apertura.