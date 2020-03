Animal Crossing New Horizons: come sbloccare e usare gli Amiibo

Se siete in possesso degli Amiibo di Animal Crossing utilizzati su Wii U e 3DS, vi farà piacere sapere che possono essere usati anche su Animal Crossing New Horizons per Switch. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli e a cosa servono nel nuovo capitolo del gestionale Nintendo.

In Animal Crossing New Horizons gli Amiibo hanno due utilità: permettono di accogliere nuovi ospiti nella vostra isola, e di effettuare nuovi scatti nella modalità Fotopia. Prima di usare gli Amiibo, tuttavia, è necessario sbloccarli all'interno del gioco: vediamo come fare.

Come sbloccare e usare gli Amiibo per accogliere nuovi ospiti

Una volta sbloccata, l'opzione per accogliere nuovi ospiti usando gli Amiibo può essere trovata al Punto Nook presente nel Centro Servizi, dove è possibile acquistare gli upgrade per espandere l'inventario. Dopo aver selezionato l'opzione vi basta avvicinare l'Amiibo al Joy-Con destro (o all'estremità destra della Switch Lite) come fate per gli altri giochi.

Se l'opzione non è ancora presente, significa che ancora non l'avete sbloccata e che dovete fare ulteriori progressi nell'isola. In particolare, l'opzione verrà sbloccata quando la tenda sarà diventata un edificio e la vostra isola sarà pienamente sviluppata.

Non tutti gli Amiibo possono essere usati per ricevere nuovi ospiti: i personaggi che non possono diventare residenti non funzioneranno, e i personaggi già presenti sull'isola potrebbero dar vita a una scena divertente.

Come sbloccare e usare gli Amiibo per la modalità Fotopia

Questa funzione sarà disponibile non appena potrete accedere all'isola di Harv. A questo punto vi basta entrare nell'edificio Fotopia e premere il D-Pad per accedere alla schermata in cui è possibile organizzare la stanza. In questa schermata potete toccare un Amiibo. Facendolo, quel personaggio apparirà nel set Fotopia e potrà posare per gli scatti.

L'uso degli Amiibo per le foto viene sbloccato nel momento stesso in cui visitate per la prima volta l'isola di Harv. Tenete d'occhio il cane: probabilmente si presenterà per una visita alla vostra isola entro la prima settimana. Parlate con lui per sbloccare la funzione.

La maggior parte degli Amiibo a marchio Animal Crossing può essere utilizzata in questa modalità, comprese le carte. Ogni Amiibo evocherà personaggi o oggetti di scena per la modalità Fotopia.

Se avete bisogno di altri consigli utili per il nuovo life simulator di Nintendo, non dimenticate di consultare la nostra guida con le 10 cose da fare ogni giorno in Animal Crossing New Horizons.