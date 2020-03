Animal Crossing New Horizons: come trovare tutti i tipi di Frutta

Nel mondo di Animal Crossing New Horizons esistono diversi tipi di frutta: pesche, pere, mele, arance e ciliegie, senza dimenticare i frutti esotici come le noci di cocco. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli e come ottenerli tutti.

In ogni isola di Animal Crossing New Horizons cresce nativamente un solo tipo di frutta. All'inizio dell'avventura, una volta creata la vostra isola, il gioco stabilisce in modo automatico il tipo di frutta che crescerà dai suoi alberi: uno a caso tra pesche, pere, mele, arance e ciliegie.

I frutti possono essere raccolti per poi essere venduti. Tuttavia, la frutta nativa della vostra isola avrà un valore di mercato inferiore rispetto alle altre tipologie. Questo significa che se nella vostra isola crescono solo mele, allora le pesche, le pere, le arance e le ciliegie potranno essere vendute a un prezzo decisamente superiore.

La domanda è: come e dove è possibile trovare i frutti che non crescono sulla nostra isola? Ci sono vari modi per farlo: li elenchiamo di seguito.

Visitare le altre isole

Il primo metodo che viene in mente è quello di visitare le isole dei vostri amici. Ci sono 4 probabilità su 5 che in un'altra isola possiate trovare della frutta di cui non siete ancora in possesso. In tal caso, razziate gli alberi e fate incetta di frutta per poi portarla sulla vostra isola. Per ricambiare il favore, portate con voi la frutta della vostra isola e datela all'altro giocatore in segno di riconoscenza.

Potete visitare le isole degli altri giocatori grazie alla modalità multiplayer. Se non avete trovato ancora degli amici di gioco, considerate la possibilità di consultare il topic di Animal Crossing New Horizons del nostro forum, dove potete trovare molto utenti disposti ad aiutarvi.

Visitare le isole misteriose

È possibile accedere alle Isole Misteriose tramite un biglietto Miglia di Nook. Ciascuno di questi biglietti ha un costo di 3000 miglia: se siete a corto di fondi, consultate la nostra mini-guida che vi spiega come guadagnare le Miglia di Nook velocemente.

Le isole misteriose sono appezzamenti di terra generati casualmente pieni di frutta, insetti e pesci, ed è qui che potreste raccogliere una manciata di frutti stranieri se siete abbastanza fortunati.

Oltre alle noci di cocco, che sembrano essere trovate esclusivamente nelle Isole misteriose come frutta esotica, i giocatori hanno la possibilità di trovare i frutti che non crescono sulla loro isola di origine. Non dimenticate di portare con voi un cesto per la frutta durante l'esplorazione delle isole misteriose. A tal proposito, se può tornarvi utile avere più spazio nelle vostre tasche, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come espandere l'inventario in Animal Crossing New Horizons.