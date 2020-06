Animal Crossing New Horizons: come trovare ed utilizzare le Conchiglie Estive

Se la vostra isola di Animal Crossing New Horizons è posizionata nell'emisfero settentrionale, allora questo è il periodo giusto per andare a caccia delle preziose Conchiglie Estive. Cerchiamo di capire dove trovarle e quali sono le ricette che richiedono il loro utilizzo.

Esattamente come le conchiglie normali, quelle estive possono essere recuperate in riva al mare e, pertanto, è consigliabile far visita alle spiagge della vostra isola almeno una volta al giorno. Se non avete ancora giocato dal debutto dell’aggiornamento estivo, vi suggeriamo anche di procedere alla raccolta di tutte le conchiglie standard presenti nella vostra isola, così da permettere a quelle estive di fare la propria comparsa. Per costruire tutti gli oggetti che necessitano Conchiglie Estive dovrete accumularne esattamente 30 e tutte quelle in eccesso potete venderle per ottenere qualche Stellina extra. Sappiate che, a differenza della loro versione standard, le Conchiglie Estive valgono ben 600 Stelline, ovvero quasi il doppio.

Per ottenere le ricette non bisogna far altro che munirsi di Fionda e andare a caccia dei palloncini che possono essere ritrovati in giro per l’isola nel corso dell’evento estivo.

Ecco di seguito tutte le ricette legate alle Conchiglie Estive:

Ghirlanda tema conchiglia

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva, Lumaca di mare (x1), Dollaro sabbioso (x1), Coralli (x1), Vongola gigante (x1), Ciprea (x1)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 4.720 Stelline

Bacchetta conchiglia

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva (x3), Frammento di Stella (x3)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 5.100 Stelline

Pavimento sottomarino

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva (x3), Coralli (x3)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 6.600 Stelline

Pavimento acqua

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva (x6)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 7.200 Stelline

Pochette guscio

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva (x6), Vongola Gigante (x2)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 10.800 Stelline

Muro sottomarino

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva (x3), Coralli (x5)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 8.600 Stelline

Muro tropicale

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva (x5)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 6.000 Stelline

Pavimento sabbia deserto

Requisiti per fabbricarla: Conchiglia Estiva (x3), Pavimento sabbia (x1)

Prezzo di vendita della ricetta: 200 Stelline

Prezzo di vendita dell’oggetto: 7.720 Stelline

Va precisato che gli utenti che hanno un isola nell’emisfero settentrionale potranno raccogliere Conchiglie Estive dal 1 giugno al 31 agosto, quelli nell’emisfero meridionale potranno invece farlo dal 1 dicembre al 29 febbraio.

