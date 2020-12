Animal Crossing New Horizons: ecco come vestirsi da Babbo Natale

Come già accaduto per tutti i più grandi eventi dell’anno, Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch ha finalmente accolto la settimana del Natale, che si riflette sull’isola con l’introduzione di decorazioni a tema e nuovi personaggi con missioni dedicate.

Uno dei personaggi che incontrerete nel periodo delle feste è Jingle, la renna di Babbo Natale che vi chiederà di aiutare a consegnare i regali a tutti gli abitanti dell’isola: per sentirvi ancora di più Babbo Natale durante il completamente di questa missione, potrete decidere di vestirvi come come il famoso vecchietto con la barba bianca. Per farlo, dovrete acquistare tutti i cinque pezzi di vestiario necessari; eccoli elencati di seguito:

Cappello da Babbo Natale (rosso) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2000 stelline

(rosso) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2000 stelline Barba da Babbo Natale (bianco) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 1480 stelline

(bianco) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 1480 stelline Maglia da Babbo Natale (rosso) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2600 stelline

(rosso) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2600 stelline Pantalone da Babbo Natale (rosso) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2150 stelline

(rosso) - acquistabile solamente presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2150 stelline Paio di Stivali Leggenda (nero) - acquistabili sia presso la bancarella di Agostina nei giorni in cui visita l’isola, sia presso la sartoria Ago&Filo

Ottenere il completo di Babbo Natale non sarà necessario per completare la consegna dei regali agli abitanti della vostra isola, ma sarà una gradevole aggiunta ai vostri set di abbigliamento, e vi permetterà di assistere a qualche simpatico scambio di battute con alcuni personaggi, che potrebbero scambiarvi per babbo natale in persona.