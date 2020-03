Animal Crossing New Horizons: come viaggiare nel tempo

Volete vedere più velocemente i frutti dei vostri raccolti? Avanzare rapidamente nella costruzione degli edifici? Questo e altro ancora è possibile in Animal Crossing: New Horizons grazie ai viaggio nel tempo. Di seguito vi spieghiamo come funzionano.

Proprio così. In Animal Crossing: New Horizons è possibile viaggiare nel futuro grazie a un semplice trucco: cambiare la data di sistema del vostro Nintendo Switch. Il mondo di gioco, infatti, è scandito dall'ora e dalla data impostate nella console. Vi spieghiamo come modificarla per fare i viaggio nel tempo nel nuovo gestionale della grande N.

Come viaggiare nel tempo in Animal Crossing: New Horizons

Per viaggiare nel futuro in Animal Crossing: New Horizons vi basta modificare la data di sistema del vostro Nintendo Switch, limitandovi a seguire queste istruzioni:

Chiudete Animal Crossing: New Horizons premendo il pulsante Home della console, selezionando l'icona del gioco e cliccando sulla X, confermando la chiusura.

Andate alle impostazioni di Nintendo Switch (l'icona a forma di ingranaggio), scorrete la finestra e selezionate la voce "Sistema".

Selezionate "Data e ora" e disattivate l'opzione "Sincronizza orologio tramite Internet".

Modificate la data.

Riavviate Animal Crossing: New Horizons.

Così facendo, la nuova data in-game corrisponderà a quella che avete appena modificato. Impostando la data giorni, settimane o mesi avanti, dunque, di fatto potrete viaggiare nel futuro in Animal Crossing: New Horizons.

Questa funzione può essere sfruttata per ottenere dei vantaggi nel gioco. Per esempio, potreste piantare un albero di soldi ed evitare di aspettare che crescano, oppure avanzare rapidamente nelle colture o nelle costruzioni degli edifici. Fate attenzione, però: i viaggi nel tempo sono un'arma a doppio taglio, motivo per cui non dovreste abusarne.

Se saltate troppo in avanti nel tempo le erbacce cresceranno in abbondanza, innescherete uno stato di inattività che può causare la comparsa di scarafaggi nella vostra casa o tenda, la perdita di alcuni raccolti, senza contare che la vostra comunità si sentirà trascurata e potrebbe lasciare la vostra isola.

Usate dunque i viaggi nel tempo con saggezza. Se avete bisogno di altri consigli utili per il gioco, può tornarvi utile la nostra guida che vi spiega come guadagnare le Miglia di Nook velocemente. Non dimenticate poi di consultare la nostra guida introduttiva di Animal Crossing: New Horizons, con tutto quello che c'è da sapere per padroneggiare il nuovo gestionale di Nintendo.