Animal Crossing New Horizons e gli scambi di abitanti con denaro reale: Nintendo contraria

Come ormai noto, Animal Crossing: New Horizons ha riscosso un incredibile successo di pubblico: pubblicato il 20 marzo, il gioco ha già infranto le previsioni di Nintendo, con un numero di copie vendute superiore a quanto previsto per il suo intero ciclo vitale.

Non sorprende dunque eccessivamente che attorno al life simulator si sia creata una community incredibilmente attiva e creativa. Tuttavia, si sono manifestate anche alcune attività collaterali legate ad Animal Crossing: New Horizons che la Casa di Kyoto non sembra per nulla avere gradito. Stiamo in particolare parlando dei "mercati neri" nati per consentire ai giocatori di scambiarsi item e abitanti con compravendite che vedono coinvolto denaro reale.



Nintendo si è espressa con una condanna di questa pratica, che, si riferisce, violerebbe i Termini di Utilizzo di Animal Crossing: New Horizons. Una presa di posizione che coinvolge tanto i singoli giocatori quanto eventuali intermediari che gestiscono le transazioni. La Casa di Kyoto ha confermato la possibilità di realizzare un intervento diretto, valutando le situazioni caso per caso.



Dalla pubblicazione, i mercati per lo scambio di oggetti in-game si sono in effetti moltiplicati. Alcuni di questi hanno effettivamente coinvolto vendite di item di Animal Crossing in cambio di denaro reale, mentre altri hanno scelto una via differente. Si sono ad esempio sviluppati sistemi per lo commercio di abitanti di New Horizons in cambio di Stelline, la valuta del mondo di gioco.