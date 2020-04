Animal Crossing New Horizons: concept per i Funko Pop, Monolith ha aiutato nello sviluppo

I buffi e teneri personaggi di Animal Crossing New Horizons sarebbero perfetti per una linea di Funko Pop, al momento non sembrano esserci piani in merito ma c'è chi ha realizzato dei concept non ufficiali decisamente interessanti.

In particolare Riverspoon Studios ha realizzato i modellini in formato Pop di quattro personaggi, ovvero Ago, Tom Nook, Fuffi e KK Slider, la qualità del lavoro è sicuramente di ottimo livello e chissà che l'apprezzamento dimostrato su Reddit per questo concept non possa spingere Funko a negoziare la licenza con Nintendo. Vi piacciono? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

A margine, come evidenziato da Nintendo Life, segnaliamo che Monolith Soft (attualmente impegnata su Xenoblade Chronicles Definitive Edition per Nintendo Switch) ha dato supporto allo sviluppo del gioco, anche se non è chiaro di quali aspetti si sia occupato lo studio, già in passato la compagnia aveva contribuito allo sviluppo di Animal Crossing Happy Home Designer per 3DS.

Animal Crossing New Horizons è un fenomeno di portata mondiale con quasi tre milioni di copie distribuite in due settimane nel solo Giappone e ottime vendite anche in Occidente, di fatto si tratta di una delle esclusive Switch di maggior successo di sempre.