Animal Crossing New Horizons, oltre i confini: un glitch per accedere a luoghi preclusi

Proseguono gli esperimenti condotti dagli abitanti di Animal Crossing: New Horizons sulle proprie isole, alla ricerca di misteri e segreti nascosti ad una prima occhiata.

Le ultime scoperte, in particolare, hanno rivelato un glitch in grado di condurre i giocatori in aree della mappa che sarebbero loro teoricamente precluse. Sfruttando una panca da esterno ed un oggetto da afferrare una volta sedutisi su di essa, è infatti possibile sfruttare l'intervento di un secondo personaggio per compiere un salto oltre i confini generalmente imposti da Animal Crossing: New Horizons.

Il bizzarro trucco è ben illustrato nel video che trovate in apertura a questa news: nel video, il giocatore lo sfrutta per raggiungere aree della mappa sopraelevate o per immergersi in fiumi e nell'acqua del mare. Purtroppo, la scoperta non sembra offrire molta libertà d'azione al protagonista, le cui opzioni di azione restano fortemente vincolate. Esplorare il mare, ad esempio, condurrà piuttosto rapidamente ad una barriera invisibile, che segna il confine della mappa di gioco della propria isola del life simulator.



Nel frattempo, crescono le vendite di Animal Crossing, mentre la community attiva sul titolo Nintendo ha dato vita ad un vero e proprio peculiare "lato oscuro di New Horizons": ve ne ha parlato il nostro Gabriele Carollo.