Animal Crossing New Horizons conquista Capitan Marvel: più cambi d'abito che nella realtà

L'attrice Brie Larsson, interprete, tra gli altri, di Captain Marvel all'interno del Marvel Cinematic Universe, è una grande appassionata della serie di casa Nintendo.

Un'informazione personale di cui non ha mai fatto mistero, esprimendo spesso e a più riprese il proprio amore per Animal Crossing. Dopo aver atteso con ansia l'arrivo di New Horizons, la star cinematografica si è immersa nelle isole digitali collocate al largo dell'universo di Nintendo Switch. Ebbene, a quanto pare, l'esperienza si sta rivelando decisamente coinvolgente, almeno a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dall'attrice dalla pagine del proprio account Twitter ufficiale.

Tramite un cinguettio, infatti, Brie Larsson ha voluto lodare l'incredibile varietà di opzioni di personalizzazione dei capi d'abbigliamento presente in Animal Crossing: New Horizons. L'ironico Tweet ha reso quest'ammirazione evidente: "Cambio i miei vestiti con maggiore frequenza in Animal Crossing che nella vita reale". Insomma, sembra che Capitan Marvel sia stata contagiata dalla febbre creativa che alimenta la community di Animal Crossing: New Horizons, che in poche settimane ha già dato vita a creazioni ispirate allo Studio Ghibli, a Dragon Ball, Sailor Moon, Demon Slayer e moltissimi altri.



In passato, Brie Larsson aveva raccontato le origini della sua passione per Animal Crossing, rivelando di aver condiviso l'amore per il titolo con la sorella, in giovane età.