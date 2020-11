Animal Crossing New Horizons conquista tutti: da Captain Marvel a Awkwafina

Mentre il life simulator di casa Nintendo accoglie l'approssimarsi della fine dell'anno con il nuovo aggiornamento invernale di Animal Crossing: New Horizons, due nuovi spot pubblicitari d'eccezione celebrano la produzione.

Titolo da record esordito in primavera in esclusiva su Nintendo Switch, l'avventura tropicale della casa di Kyoto ha conquistato una community di videogiocatori vastissima. Sin dal lancio, Animal Crossing: New Horizons ha infatti ottenuto risultati commerciali straordinari, infrangendo i tetti di vendita dei suoi predecessori e superando ampiamente le aspettative della stessa Nintendo. Ebbene, tra i fan che sono rimasti affascinati dall'esperienza proposta dal gioco, figurano anche due personaggi d'eccezione.

Da un lato, troviamo infatti Brie Larson, nota attrice, interprete - tra gli altri - di Captain Marvel nella cornice del Marvel Cinematic Universe. Più volte, l'artista si era in effetti dichiarato fan della saga di Animal Crossing, pubblicando sui propri account social scatti dedicati anche alla versione di Nintendo Switch a tema. Dall'altra parte troviamo poi Nora Lum - in arte Awkwafina - attrice e rapper ampiamente nota in Giappone. Entrambe sono state coinvolte da Nintendo per la realizzazione di due spot dedicati ad Animal Crossing: New Horizons, che potete visionare direttamente in apertura a e in calce a questa news.



Nel frattempo, vi ricordiamo che i nuovi insetti e creature di novembre in Animal Crossing: New Horizons sono ancora disponibili sulle isole del gioco.