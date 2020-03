Animal Crossing New Horizons conquista gli USA: gioco più venduto del 2020 su Amazon

L'attesissimo nuovo capitolo della serie Nintendo è finalmente approdato sul mercato videoludico, dove è stato accolto con particolare entusiasmo dai giocatori statunitensi.

Secondo quanto riferito da un analista di mercato, Animal Crossing: New Horizons detiene attualmente lo scettro di gioco più venduto del 2020 su Amazon USA. L'esclusiva Nintendo Switch si trova decisamente in buona compagnia. All'interno della Top-6 dei giochi di maggior successo sulla piattaforma di e-commerce, troviamo infatti numerose altre produzioni a firma Nintendo, con Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda: Breath of the Wild a conquistarsi rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo. L'unico titolo non appartenente alle scuderie della Casa di Kyoto è Final Fantasy VII Remake, che occupa il quarto posto. Di seguito, la classifica intrgrale:

Animal Crossing: New Horizons; Mario Kart 8 Deluxe; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Final Fantasy VII Remake; Luigi's Mansion 3; Super Smash Bros. Ultimate;

Per chi è ancora in cerca di dettagli e informazioni sul titolo ambientato tra isole paradisiache, consigliamo l'approfondita recensione di Animal Crossing: New Horizons realizzata dal nostro Francesco Fossetti. Ai giocatori che si stanno invece già dedicando all'edificazione del proprio pacifico atollo virtuale, segnaliamo un'utile guida ad Animal Crossing: New Horizons . Il gioco è disponibile da oggi, venerdì 20 marzo, in esclusiva su