Animal Crossing New Horizons ha conquistato anche Elijah Wood

Anche Elijah Wood sembra essere finito nel vortice di Animal Crossing New Horizons, tanto che in queste ore il popolare attore è stato avvistato sull'isola di una giocatrice per acquistare delle rape. Non ci credete? Continuate a leggere.

Jessa (questo il nome della fortunata ragazza che ha potuto scambiare qualche battuta con Elijah) ha recentemente messo in vendita alcune rape al prezzo di 599 Stelline, poco dopo è stata contattata da Elijah Wood, il quale ha chiesto il codice Dodo per poter visitare l'isola di Jessa. Non si trattava di uno scherzo, anzi, Elijah è effettivamente arrivato ed è stato salutato nel migliore dei modi con un vero e proprio comitato d'accoglienza, l'attore ha chiesto di poter raccogliere della frutta e si è complimentato con la proprietaria dell'isola.

L'attore non è certo la prima star conquistata dal gioco Nintendo, Brie Larson adora Animal Crossing New Horizons e non ha mai nascosto il suo desiderio di recitare in un possibile film ispirato alla serie. In questo periodo di quarantena forzata, Animal Crossing New Horizons sembra essere diventato uno svago importante per molti, come testimonia anche l'enorme successo riscosso in tutto il mondo con oltre otto milioni di copie vendute nel primo mese di presenza sul mercato.