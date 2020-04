Animal Crossing New Horizons, continua il boom nel Regno Unito

Animal Crossing New Horizons torna al primo posto della classifica UK registrando vendite superiori del 53% rispetto alla settimana precedente, grazie alle nuove scorte inviate da Nintendo ai principali rivenditori britannici.

FIFA 20 scende al secondo posto con vendite in calo dell'1%, da segnalare anche il notevole successo di Ring Fit Adventure che dalla posizione numero dieci risale al quarto posto. Debutto tiepido per Trials of Mana che debutta al sedicesimo posto con la maggior parte delle copie fisiche vendute su Nintendo Switch (61%) e il restante su PS4.

Classifica Giochi UK 26 aprile 2020

Animal Crossing New Horizons FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Ring Fit Adventure Grand Theft Auto 5 Star Wars Jedi Fallen Order Mario Kart 8 Deluxe Final Fantasy 7 Remake Luigi's Mansion 3 Red Dead Redemption 2

Final Fantasy VII Remake scende alla posizione numero 8 mentre Resident Evil 3 Remake esce dalla Top 10 occupando ora la diciassettesima posizione. In totale nel Regno Unito sono stati venduti oltre 200.000 giochi fisici, mediamente le vendite si assestano sulle 150.000 copie a settimane, fa eccezione la prima settimana di lockdown con oltre 350.000 giochi venduti.