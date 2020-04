Animal Crossing New Horizons: il Coronavirus potrebbe causare ritardi negli aggiornamenti

Animal Crossing New Horizons è uscito il 20 marzo scorso riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, il team di sviluppo è già al lavoro su nuovi aggiornamenti e contenuti che però potrebbero uscire in ritardo sulla tabella di marcia a causa dell'emergenza Coronavirus.

A rivelarlo sono il direttore Aya Kyogoku e il produttore Hisashi Nogami durante una recente intervista pubblicata sul Washington Post, nella quale i due affermano di non sapere in che modo la pandemia di Coronavirus impatterà i lavori sullo sviluppo dei nuovi contenuti per New Horizons.

"Al momento la priorità è quella di salvaguardare la salute e il benessere dei dipendenti", queste le parole del produttore e del direttore, la compagnia valuterà quindi la situazione con l'obiettivo rispettare la roadmap mettendo ovviamente in prima posizione il benessere e la salute degli sviluppatori, anche se questo dovesse portare a ritardi.

Allo stato attuale tutto sembra procedere al meglio e l'evento di Pasqua di Animal Crossing è già disponibile, il team sarà comunque flessibile e si adatterà ad ogni richiesta proveniente dal publisher, compatibilmente con l'attuale situazione internazionale. Animal Crossing New Horizons ha riscosso un grande successo in queste prime settimane di presenza sul mercato vendendo quasi tre milioni di copie nel solo Giappone.