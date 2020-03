Animal Crossing New Horizons e Coronavirus, giocatori promuovono mascherine e mani pulite!

All'interno di Animal Crossing: New Horizons, i giocatori stanno dando sfogo alla propria sconfinata creatività, dedicandosi alla creazione degli oggetti più disparati.

Vi abbiamo ad esempio già segnalato il grande impegno rivolto da alcuni nella creazione di capi d'abbigliamento molto particolari, che hanno portato Sailor Moon e Harry Potter in Animal Crossing: New Horizons. Ebbene, nonostante si trovino in un mondo pacifico, in un'isola paradisiaca al largo nell'oceano, alcuni giocatori hanno voluto riportare all'attenzione il tema del Coronavirs / COVID-19 all'interno del proprio atollo personale.

Molteplici abitanti dell'universo del titolo Nintendo hanno infatti provveduto a fabbricare e personalizzare delle mascherine, mentre altri hanno proposto sui propri canali social inviti a seguire buone pratiche sanitarie, come il corretto lavaggio delle mani. Direttamente in calce a questa news, potete visionare alcuni piccoli esempi di questo trend, che ha coinvolto un corposo numero di videogiocatori attivi in Animal Crossing: New Horizons.



In chiusura, vi ricordiamo che nel corso del recente Nintendo Direct, trasmesso a sorpresa dalla Casa di Kyoto nella giornata di giovedì 26 marzo, sono stati presentati i prossimi contenuti in arrivo all'interno del life simulator. Tra questi, la speciale caccia alle uova in Animal Crossing: New Horizons, organizzata per festeggiare il periodo pasquale all'interno del gioco.