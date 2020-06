Animal Crossing New Horizons diventa un cortometraggio horror: la creazione di un fan

In attesa dell'aggiornamento di luglio di Animal Crossing: New Horizons, interamente dedicato ad attività tipicamente estive e vacanziere, la community raccolta attorno al titolo Nintendo continua a stupire per la propria creatività.

Di recente, ha in particolar modo sorpreso l'iniziativa di una coppia di appassionati, che hanno unito le forze per dare vita ad un breve cortometraggio integralmente costituito di frammenti di gioco tratti dalla propria permanenza virtuale sulle isole dell'esclusiva Nintendo Switch. Dopo oltre 200 ore di lavoro, i giocatori hanno infatti avuto successo nel tentativo di creare una produzione della durata di quasi quattro minuti: intitolata "A Sea Bass for all Seasons" (Letteralmente "Una spigola per tutte le stagioni"), il filmato mette in scene una narrazione dalle atmosfere thriller / horror.



Al centro delle vicende narrate troviamo l'intenzione di un pescatore di vendicarsi proprio delle spigole, un'intenzione che genererà tuttavia una serie di conseguenze inaspettate. Purtroppo disponibile esclusivamente in lingua inglese, il cortometraggio realizzato tramite Animal Crossing: New Horizons è stato reso pubblico dai suoi due autori: potete dunque visionarlo direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del risultato finale?



A mesi di distanza dalla pubblicazione, il gioco firmato dalla Casa di Kyoto si è confermato come un grande successo commerciale: solamente nella sua incarnazione digitale, Animal Crossing New Horizons ha venduto oltre 10 milioni di copie.