Animal Crossing New Horizons: le cose da fare assolutamente in attesa di Happy Home Paradise

Non giocate ad Animal Crossing New Horizons da qualche mese, ma siete comunque in trepidante attesa del nuovo DLC dedicato all'amatissimo life simulator per Nintendo Switch? Non temete, la Redazione di Everyeye ha pensato a voi!

Per aiutarvi a gestire il rientro tra i lidi della vostra isola, il nostro Michele Verardi ha infatti confezionato una utile rassegna di "compiti" da svolgere per non farsi trovare impreparati di fronte al lancio di Happy Home Paradise. Prima di potersi dedicare al soddisfacimento delle richieste dei vostri esigenti clienti, è infatti essenziale fare ordine sulla propria isola, riallacciando i rapporti con il vicinato e riprendendo dimestichezza con le dinamiche del life simulator.

Il lancio del DLC Happy Home Paradise può del resto rappresentare anche un'ottima occasione per aggiornare la propria abitazione, magari adeguandola all'attuale clima da notte di Halloween. Per avere a disposizione una buona tabella di marcia, non vi resta che dedicarvi alla visione dei nostri video consigli sul rientro in Animal Crossing: New Horizons, disponibili direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Pronti a rimboccarvi le maniche?



Ricordiamo che il DLC Happy Home Paradise sarà disponibile a partire dal 5 novembre 2021, incluso nel nuovo Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online o acquistabile separatamente.