Animal Crossing New Horizons: creati anche i costumi ispirati a Dark Souls e Bloodborne

State giocando ad Animal Crossing New Horizons e volete far sapere a tutti i visitatori della vostra isola deserta che siete fan sfegatati dei titoli targati From Software? Allora siete nel posto giusto.

Tra le numerosissime creazioni degli utenti troviamo infatti una serie di abiti che traggono ispirazione dai set presenti in Bloodborne e dall'iconico costume di Solaire of Astora, uno dei personaggi più celebri dell'universo di Dark Souls. Se volete anche voi uno di questi costumi per personalizzare il vostro buffo protagonista del titolo Nintendo, allora non dovete far altro che dare un'occhiata alle immagini qui sotto e copiare il relativo codice nel gioco, così da sfoggiare queste texture suscitando l'invidia dei vostri amici.

Prima di lasciarvi alla galleria di screenshot, vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine potete trovare gli abiti di Animal Crossing New Horizons ispirati a Star Wars, tra i quali spiccano quelli dedicati a Leia e Luke Skywalker. Avete già visto l'incredibile lavoro svolto dagli utenti che hanno ricreato Hyrule e Biancavilla in Animal Crossing New Horizons?

Sulle pagine di Everyeye trovate anche la guida agli Insetti di aprile di Animal Crossing New Horizons, così da scoprire come e dove catturarli.