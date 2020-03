Animal Crossing New Horizons debutta al primo posto della classifica italiana

Animal Crossing New Horizons ha riscosso un ottimo successo al debutto in tutto il Mondo, diventando ad esempio il gioco più venduto del 2020 nel Regno Unito. Oggi IDEA ha pubblicato la classifica italiana della settimana 16/22 marzo, che testimonia l'ottima accoglienza riservata al gioco anche nel nostro paese.

Animal Crossing New Horizons debutta al primo posto della classifica globale seguito da Call of Duty Modern Warfare e GTA V, DOOM Eternal (uscito il 20 marzo, esattamente come Animal Crossing) non figura invece sul podio. La classifica console vede gli stessi giochi nelle medesime posizioni mentre su PC il leader è Tom Clancy's Rainbow Six Siege seguito da Assassin's Creed Odyssey e Borderlands 3.

Classifica ITA

Animal Crossing New Horizons Call Of Duty Modern Warfare Grand Theft auto V

Classifica Console

Animal Crossing New Horizons Call Of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto V

Classifica PC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Assassin's Creed Odyssey Borderlands 3

Animal Crossing New Horizons sembra destinato a diventare uno dei giochi più venduti dell'anno nel nostro paese, vedremo cosa succederà durante le prossime settimane con l'uscita di giochi come Resident Evil 3 e Final Fantasy VII Remake, entrambi attesi per l'inizio di aprile.