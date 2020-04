Animal Crossing New Horizons debutta la primo posto della classifica italiana

IIDEA ha pubblicato la classifica di vendita italiana relativa alla tredicesima settimana del 2020, ovvero del periodo compreso tra il 23 e il 29 marzo: Animal Crossing New Horizons (uscito il 20 marzo) debutta al primo posto della Top 3 globale, lasciandosi alle spalle Call of Duty Modern Warfare e GTA V.

La classifica console riprende quella assoluta e vede dunque Animal Crossing New Horizons in prima posizione seguito (in ordine) da COD Modern Warfare e Grand Theft Auto V. Il gioco Rockstar di contro guida la classifica PC con a seguire Cities Skyline e Mad Max, titolo non recentissimo ma tornato ai piani alti grazie a corposi tagli di prezzo applicati dai rivenditori italiani.

Classifica ITA 23 - 29 marzo

Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare GTA V

Classifica Console

Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare GTA V

Classifica PC

GTA V Cities Skylines Mad Max

Dopo aver debuttato ai primi posti delle classifiche in Giappone, Regno Unito e presumibilmente Nord America (i dati NPD del mese di marzo non sono ancora disponibili) Animal Crossing New Horizons conquista così anche il mercato italiano superando rivali particolarmente agguerriti.