Animal Crossing New Horizons debutta al primo posto in UK con vendite record

Animal Crossing New Horizons è il nuovo leader della classifica britannica: il gioco ha venduto al lancio nel Regno Unito più copie di tutti gli altri giochi della serie piazzando un numero di unità 3.5 volte superiore rispetto a quanto venduto da Animal Crossing New Leaf nel 2013.

I numeri in questione non includono i download digitali, potenzialmente molto alti a causa dell'emergenza Coronavirus che vieta ai cittadini britannici di uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. DOOM Eternal debutta invece al secondo post seguito da Call of Duty Modern Warfare.

Top 10 UK 23 marzo 2020

Animal Crossing New Horizons Doom Eternal Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Forza Horizon 4 Crash Team Racing Nitro-Fueled Red Dead Redemption 2

In totale durante la settimana sono stati venduti oltre 475.000 giochi in formato fisico nel Regno Unito con Animal Crossing New Horizons che ha giocato come detto un ruolo fondamentale, crescono anche le vendite di Call of Duty Modern Warfare (+282%) e FIFA 20 (+326%) mentre calano i numeri di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, Two Point Hospital e Nioh 2.