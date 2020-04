Animal Crossing New Horizons: Demon Slayer, Sailor Moon e tornei di pesca!

Mentre l'evento Bunny Day di Animal Crossing: New Horizons si avvicina ormai alla sua conclusione, il team di Nintendo ha già in serbo una nuova sorpresa per il pubblico.

A comunicarcelo è Tom Nook in persona, direttamente dal suo account Twitter ufficiale: l'iconico volto della serie rende infatti noto che è appena diventato operativo il primo torneo di pesca di Animal Crossing New Horizons! Si tratta del primo di una lunga series, in quanto la competizione tornerà ad intrattenere i villeggianti anche nei prossimi mesi, con appuntamento fissato per il secondo sabato di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Altri eventi andranno poi ad arricchire il calendario delle isole tropicali del life simulator.



In attesa di scoprire che cosa riserveranno le celebrazioni della Giornata della Terra in Animal Crossing: New Horizons, la community del gioco continua a dedicarsi con fantasia ad attività creative. Dopo Dragon Ball, Star Wars e Studio Ghibli, anche gli universi di Sailor Moon e Demon Slayer / Kimetsu no Yaiba sbarcano sulle spiagge delle isole del gioco. Gli utenti si sono infatti sbizzarriti nel confezionare creazioni dedicate ai due celebri manga, firmati rispettivamente da Naoko Takeuchi e Koyoharu Gotouge. Direttamente in calce a questa news potete trovare alcuni esempi, cosa ve ne pare?