Animal Crossing New Horizons: disponibili l'isola di Nintendo e i sogni casuali

Con l'arrivo dell'aggiornamento invernale di Animal Crossing: New Horizons, il life simulator per Nintendo Switch accoglie nuovi contenuti e diverse novità.

Tra queste ultime, l'account Twitter ufficiale del titolo segnala anche l'esordio dell'isola ufficiale di Nintendo, ora liberamente visitabile dai videogiocatori dediti all'esplorazione. Per accedervi, è necessario ricorrere alla modalità Sogno, sfruttando qualsiasi letto disponibile nella propria casa in Animal Crossing: New Horizons. Per raggiungere l'atollo, è necessario utilizzare l'apposito indirizzo condiviso dalla casa di Kyoto, ovvero DA-6382-1459-4417. Nintendo non ha al momento offerto dettagli su quelli che sono i contenuti disponibili sulla propria isola ufficiale, limitandosi ad annunciarne l'esistenza.

I giocatori desiderosi di sfruttare le ore di sonno per raggiungere nuove destinazioni, possono inoltre ora sfruttare una feature inedita. Nel caso in cui non si disponga di un indirizzo preciso tramite il quale impostare il percorso dei propri sogni, è ora possibile selezionare l'opzione "Sorprendimi". In questo modo, si verrà indirizzati alla volta di una destinazione casuale, per dedicarsi alla libera esplorazione dell'universo di Animal Crossing: New Horizons.



In chiusura, ricordiamo che il life simulator di casa Nintendo figura tra i giochi canditati al titolo di Game of the Year ai The Game Awards 2020, accanto a titoli quali The Last of Us Parte 2 o DOOM Eternal.