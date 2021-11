Animal Crossing New Horizons, DLC gratis a chi non può acquistarlo: la community in azione

Lo spirito di condivisione torna a fare capolino tra le fila della community di Animal Crossing: New Horizons, che in queste ore si sta godendo il primo weekend in compagnia dei nuovi contenuti proposti dal DLC Happy Home Paradise.

Pubblicata nella giornata di venerdì 5 novembre, l'espansione si presenta come contenuto a pagamento, acquistabile singolarmente o fruibile tramite il nuovo abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Tra gli appassionati del life simulator, c'è dunque chi ha pensato di condividere la gioia del nuovo contenuto con qualche altro amante di Animal Crossing: New Horizons al momento in ristrettezze economiche.

Tutto è partito sui lidi di Reddit, dove l'utente MoopDaDoop ha pubblicato un messaggio nel quale si dichiarava molto contento del nuovo DLC e di aver dunque deciso di regalare una copia di Happy Home Paradise a qualche possessore del gioco base che non poteva al momento permetterselo per ragioni economiche. Assegnato il generoso omaggio al primo utente che ne ha fatto richiesta, l'azione ha scatenato una gara di solidarietà nella community. Nel thread sono infatti intervenuti ulteriori giocatori di Animal Crossing: New Horizons, che hanno deciso di fare lo stesso. Molti appassionati che, tra spese veterinarie straordinarie, problemi di salute o lavorativi, avevano dovuto rinunciare all'acquisto, si sono visti così inviata una carta regalo Nintendo eShop del valore del DLC.



Ai fortunati, molti dei quali si sono ripromessi di rilanciare l'iniziativa quando ne avranno la possibilità, non resta ora che godersi le novità del DLC Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons.