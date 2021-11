Animal Crossing New Horizons: il DLC Happy Home Paradise è gratis oppure a pagamento?

Il 5 novembre Nintendo ha pubblicato Happy Home Paradise, il primo grande DLC per Animal Crossing New Horizons, il videogioco più venduto per Nintendo Switch e vero e proprio fenomeno di costume di portata globale. Ma il contenuto aggiuntivo si paga oppure è gratis?

Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise non è gratis, si tratta d un contenuto extra a pagamento venduto al prezzo di 24.99 euro sul Nintendo eShop e già disponibile per il download. In alternativa, sottoscrivendo l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo avrete in regalo Happy Home Paradise, utilizzabile senza limiti fino a quando resterete iscritti al servizio.

Happy Home Paradise è uno dei benefit del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online insieme all'accesso ai giochi per Mega Drive e N64, un bonus pensato per rendere la sottoscrizione ancora più conveniente per i giocatori.

In ogni caso vi ricordiamo che l'aggiornamento 2.0 per Animal Crossing New Horizons è gratis, si tratta di un mastodontico update che introduce tante novità per il gioco Nintendo con contenuti capaci di intrattenervi per ore senza bisogno di comprare nulla. L'acquisto di Happy Home Paradise ovviamente non è obbligatorio per vivere l'esperienza di Animal Crossing ma se cercate un valido motivo per tornare sull'isola di New Horizons, lo avete appena trovato.