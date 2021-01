Animal Crossing New Horizons domina in Inghilterra nella prima settimana di gennaio

La prima settimana di gennaio è sempre piuttosto tranquilla per quanto riguarda le vendite dei videogiochi e il 2021 non fa eccezione, da segnalare in ogni caso l'ottimo successo di Animal Crossing New Horizons nel Regno Unito.

Durante la prima settimana dell'anno sono stati venduti 260.000 giochi fisici in Gran Bretagna, un terzo in più rispetto allo stesso periodo del 2020. A guidare la classifica è proprio Animal Crossing New Horizons, seguito da Mario Kart 8 Deluxe e Just Dance 2021.

Classifica Giochi UK 11 Gennaio 2021

Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2021 FIFA 21 Assassin's Creed Valhalla Ring Fit Adventure Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 New Super Mario Bros U Deluxe Call of Duty Black Ops Cold War

Cyberpunk 2077 esce dalla Top 10 e occupa la posizione numero 20 con un caldo vendite pari al 59% su base settimanale, la classifica vede poi Assassin's Creed Valhalla al quinto posto, Ring Fit Adventure al sesto, Minecraft per Switch al settimo posto e GTA V, New Super Mario Bros U Deluxe e Call of Duty Black Ops Cold War a chiudere le prime dieci posizioni.

Le prossime settimane si rivelano piuttosto amare di novità con il solo Hitman 3 a rappresentare l'unica uscita retail di rilievo del mese di gennaio.