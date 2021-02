Animal Crossing New Horizons domina in UK, Hitman 3 fuori dalla Top 10 inglese

Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch riagguanta la vetta della classifica inglese dopo aver perso il primo posto la scorsa settimana per lasciare spazio a Hitman 3 di IO Interactive.

Il nuovo gioco dell'Agente 47 è uscito questa settimana dalla Top 10 e occupa posizione numero 11 con un calo delle vendite pari al 68%, un dato nella media per quanto riguarda le vendite di questo tipo di produzioni nella seconda settimana.

Top 10 UK 1 febbraio 2021

Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Black Ops Cold War Grand Theft Auto 5 Marvel's Spider-Man Miles Morales Minecraft Nintendo Switch Edition Ring Fit Adventure Just Dance 2021 Super Mario 3D All-Stars FIFA 21

Mario Kart 8 Deluxe risale fino alla seconda posizione mentre Call of Duty Black Ops Cold War occupa il terzo posto del podio con vendite in aumento del 2%. Crescono anche le vendite di GTA V (+7%) che occupa ora la quarta posizione della Top 10 britannica.

Una settimana piuttosto tranquilla insomma con il solo Hitman 3 a rappresentare le uscite AA e AAA retail, vedremo cosa accadrà a febbraio con l'uscita di giochi come Persona 5 Strikers, Little Nightmares 2 e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.