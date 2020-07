Animal Crossing New Horizons: c'è chi approfitta dell'update di luglio per rubare

Con l'arrivo dell'aggiornamento di luglio 2020 di Animal Crossing New Horizons sono spuntati anche gli utenti che si stanno divertendo a rovinare la partita degli altri giocatori.

Stando infatti alle sempre più numerose segnalazioni dei giocatori sui social network, pare siano in molti a fingere di voler vendere delle rape sulle isole degli altri giocatori ma, una volta atterrati sulla mappa, trovano un modo per sfuggire ai percorsi creati dagli utenti e si tuffano in mare per catturare ogni singola creatura marina presente nei dintorni. Si tratta di un problema molto fastidioso che sta spingendo diversi utenti a non condividere il codice della propria isola per evitare situazioni di questo tipo. Se qualcuno dovesse infatti rubare tutte le creature presenti nel mare, bisognerà attendere un bel po' prima che si rigenerino e, ad esempio, potreste perdere l'occasione di incontrare Pasqualo ed ottenere uno dei pezzi del Set Sirena.

A proposito, sapevate che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come catturare tutte le creature marine in Animal Crossing New Horizons? Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo anche a leggere i consigli su come procurarvi una muta da sub in Animal Crossing New Horizons, così da potervi immergere nell'oceano.