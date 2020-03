Animal Crossing New Horizons esce oggi, Nintendo già impegnata contro gli hacker

Animal Crossing New Horizons è disponibile da oggi su Nintendo Switch ma sembra che alcuni hacker siano riusciti ad avere accesso ad alcuni file criptati del codice tramite un tool distribuito poi online. Nintendo è già corsa ai ripari pubblicato una patch che risolve alcune falle di sicurezza.

L'aggiornamento 1.1.0 è stato pubblicato nella giornata di ieri (un giorno prima rispetto al lancio del gioco) proprio con l'obiettivo di contrastare gli hacker, aumentando la sicurezza del sistema di protezione e chiudendo quegli exploit che hanno permesso agli hacker di "curiosare" tra i file del codice sorgente di Animal Crossing New Horizons.

Secondo quanto riportato da SciresM, Nintendo ha implementato nuove misure di sicurezza e coloro che giocheranno ad Animal Crossing New Horizons con una copia hackerata o modificata andranno incontro al ban, in quanto il nuovo sistema controlla l'autenticità dei salvataggi.

Animal Crossing New Horizons è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch, giusto in tempo per festeggiare la giornata internazionale della felicità e dare il benvenuto alla nuova stagione primaverile al via il 21 marzo. Siete pronti per entrare nel coloratissimo mondo di New Horizons?



Se avete preordinato Animal Crossing New Horizons da GameStop l'azienda ha emesso un comunicato per chiarire la situazione relativa alla gestione dei preordini in questo momento di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus.