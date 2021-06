Animal Crossing New Horizons: esistono altri giochi simili?

Animal Crossing New Horizons è uno dei life simulator più amati di tutti i tempi e attualmente il più giocato in assoluto su Nintendo Switch. Poggia la sua forza sulla possibilità di giocare assieme a più amici e muoversi all'interno di un mondo interamente plasmato da noi stessi per renderlo sempre più bello ed accogliente.

Viene tuttavia lecito domandarsi se esistono altri titoli dell'impostazione simile a quella vista in New Horizons, magari anche su altre piattaforme al di fuori di Switch. Fortunatamente esistono e si possono trovare sia per la console Nintendo che su quelle Sony e Microsoft, oltre al PC: ve ne elenchiamo 5 tra i più interessanti disponibili sul mercato.

Little Dragons Cafe - PC, PS4, Switch

Gestire non solo il nostro personalissimo bar, ma anche accudire e far crescere un dragon? Si può fare in Little Dragons Cafe. Nei panni di uno dei fratelli Ren e Rin, ci ritroveremo ad ereditare un cafe e migliorare sempre di più l'offerta e la fama del locale interagendo con gli abitanti della città e mettendo a frutto i loro preziosi consigli. A un certo punto ci ritroveremo tra le mani anche un uovo di drago, da far schiudere per poi accudire la creatura fino a farla divenire un prezioso alleato nel momento in cui sarà necessario darsi all'avventura fuori dal nostro locale, alla ricerca di risorse utili per accrescerne sempre di più l'efficienza. Un simulatori dai toni tranquilli e dalle meccaniche leggere, che riesce però a conquistare il giocatore grazie a questa sua semplicità.

My Time at Portia - PC, PS4, Xbox One, Switch

La particolarità di My Time at Portia riguarda la sua premessa inconsueta per un titolo di questo specifico genere: si svolge infatti in una realtà post-apocalittica, prendendo il via molto tempo dopo la fine della civiltà umana. A un certo punto, però, gli ultimi uomini sopravvissuti riemergono dai bassifondi con lo scopo di ricostruire un passo alla volta il loro vecchio mondo, ricostruendo la società. Il nostro scopo sarà quindi quello di dimostrarci i migliori costruttori della città di Portia, rendendola il nuovo baluardo della specie umana grazie ai nostro sforzi. Una premessa intrigante per un life simulator altrettanto intrigante.

Stardew Valley - PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobile

Ispirato alla storica serie di Harvest Moon, Stardew Valley ci permette di affrontare una vita da contadino con lo scopo di riportare in gloria la fattoria di famiglia situata a Pelican Town. Oltre a curare la nostra fattoria e i suoi dintorni in modo da renderla sempre più fiorente, è possibile interagire anche con numerosi NPC, stringendo amicizie e in certi casi anche relazioni romantiche che donano maggiore profondità alla nostra attività. Il tutto senza dimenticare la possibilità di andare a pesca, scavare terreni e lavorare sodo per vedere crescere il nostro piccolo mondo virtuale. Per approfondire potete leggere la nostra recensione di Stardew Valley e scoprire perché si tratta di uno dei life simulator migliori sulla piazza ancora oggi.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town - Switch

Altro titolo fortemente ispirato alla serie di Animal Crossing, ma anche a Stardew Valley. In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ci ritroveremo a darci da fare per avviare la nostra fattoria: coltivare i campi, accudire gli animani, creare vestiti e cucinare sono attività imprescindibili all'interno dell'ultimo capitolo della longeva serie di Harvest Moon. Oltre ai nostri campi, lo scopo è rendere Olive Town un luogo sempre più accogliente, stringendo amicizia anche con gli abitanti locali.

The Sims 4 - PC, PS4, Xbox One

Non poteva certo mancare uno dei più famosi ed iconici life simulator di tutti i tempi. Uscito originariamente su PC nel 2014, il titolo sviluppato da Maxis e prodotto da Electronic Arts ha debuttato nel 2017 anche su PS4 e Xbox One, venendo poi costantemente supportato attraverso nuovi contenuti ed espansioni. Con il passare degli anni The Sims 4 è divenuto così un prodotto sempre più completo, in grado di reggere il peso del suo importante nome offrendo una vita virtuale piena di sorprese e curiosità.

Questi giochi potrebbero dunque rivelarsi delle gradite alternative all'opera Nintendo, con quest'ultima che resta comunque sempre meritevole di tutte le attenzioni possibili. A tal proposito, se può esservi d'aiuto, ecco come giocare in due o più amici con Animal Crossing New Horizons.