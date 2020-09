Animal Crossing New Horizons si evolve: tutte le novità dell'update di settembre

Dopo una stagione estiva piena di attività per i fan di Animal Crossing New Horizons, gli esploratori delle isole digitali del capolavoro per Nintendo Switch si apprestano a vivere altre avventure con l'arrivo dell'autunno e delle sfide offerte dall'update di settembre.

L'ultimo filmato confezionato dal colosso videoludico giapponese anticipa tutte le novità in arrivo nella variopinta dimensione sandbox di New Horizons. Nella prima parte delle attività da svolgere in autunno, gli sviluppatori capitanati da Aya Kyogoku hanno preparato una serie di missioni che prevedono, ad esempio, la raccolta di ghiande e pigne dagli alberi, oltreché di animali come le Farfalle Monarca e i Grilli.

Non mancheranno ovviamente le sfide di pesca e le attività legate alla costruzione e all'esplorazione, anche qui con delle ricompense che premieranno i più audaci attraverso degli elementi a tema autunnale per la personalizzazione del proprio microcosmo digitale.

Prima di lasciarvi al video che campeggia a inizio articolo, e di scoprire quali altre novità ci attendono nella stagione autunnale del kolossal per Nintendo Switch, vi rimandiamo a questo nostro speciale con la guida turistica alle meraviglie di Animal Crossing New Horizons.